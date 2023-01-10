"Забув" вказати у декларації орендовану квартиру на Печерську: справу Камельчука передали до суду

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"... НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - повідомили у НАБУ.

Як стало відомо УНН, мова про народного депутата Юрія Камельчука.

Додамо

Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн.

Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тис. дол.

Розслідування цих фактів розпочато на підставі обґрунтованого висновку НАЗК. У грудні 2022 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

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