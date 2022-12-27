Нардепу Камельчуку повідомили про підозру

Як стало відомо УНН з власним джерел, йдеться про Юрія Камельчука.

Цитата

"27 грудня 2022 року на виконання доручення керівника САП прокурор за участі детектива НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату за ч. 1 ст. 366-2 КК України – умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік", - повідомили у САП.

Деталі

За даними НАБУ, депутат не вніс до декларації відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн.

Окрім того, нардеп, як повідомляється, не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тис. дол. США.

Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

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