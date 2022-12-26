Приховав квартиру на Печерську і отримав 700 тис. грн компенсації: суд обрав запобіжний захід екснардепу від ОПЗЖ

Цитата

"26 грудня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави народному депутату України VIII скликання, який обґрунтовано підозрюється у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні САП.

Також суд поклав на особу такі процесуальні обов’язки:

- прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками у справі;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 26 лютого 2023 року.

Як стало відомо УНН, мова йде про Олександра Долженкова.

Додамо

У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн.