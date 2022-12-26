Приховав квартиру на Печерську і отримав 700 тис. грн компенсації: суд обрав запобіжний захід екснардепу від ОПЗЖ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому нардепу від ОПЗЖ Олександру Долженкову, якого викрили на махінаціях з житлом, а точніше у незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло, передає УНН.
Цитата
"26 грудня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави народному депутату України VIII скликання, який обґрунтовано підозрюється у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні САП.
Також суд поклав на особу такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою;
- повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.
Строк дії обов’язків – до 26 лютого 2023 року.
Як стало відомо УНН, мова йде про Олександра Долженкова.
Додамо
У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн.