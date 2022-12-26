Скрыл квартиру на Печерске и получил 700 тыс. грн компенсации: суд избрал меру пресечения экс-нардепу от ОПЗЖ

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"26 декабря 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде 396 960 грн залога народному депутату Украины VIII созыва, который обоснованно подозревается в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении САП.

Также суд возложил на лицо следующие процессуальные обязанности’:

- прибывать к детективам, прокурору или суду по первому требованию;

- сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

– воздержаться от общения со свидетелями по делу;

– сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти паспорта для выезда за границу.

Срок действия обязанностей – до 26 февраля 2023 года.

Как стало известно УНН, речь идет о Александре Долженкове.

Добавим

В рамках досудебного расследования установлено, что указанное лицо с апреля 2015 по декабрь 2018 незаконно получало из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию по найму жилья, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственных жилищ в столице. Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске и почти за два с половиной года незаконно получил на карточку 700,28 тыс. грн.