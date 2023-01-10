"Забыл" указать в декларации арендованную квартиру yf Печерске: дело Камельчука передали в суд

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"... НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - сообщили в НАБУ.

Как стало известно УНН, речь о народном депутате Юрии Камельчуке.

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Следствие установило, что народный избранник был обязан, но не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), арендованной в течение двух лет – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком более чем на 48,8 тыс. дол.

Расследование этих фактов начато на основании обоснованного заключения НАПК. В декабре 2022 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении.

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