Забув люльку з немовлям на даху авто, а коли рушив і вона впала - навіть не зупинився. Малюк травмувався, а "батько року" отримав підозру
Київ • УНН
У Львові 47-річний чоловік забув люльку з немовлям на даху Volkswagen Passat, розпочав рух, і люлька впала. Дитина отримала забої та інші тілесні ушкодження, батьку повідомили про підозру.
У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух - люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. У немовляти забої та інші тілесні ушкодження, батьку повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.
Деталі
Подія сталась 5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій у Львові.
Як встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяці, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього - та поїхав далі.
Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце карету швидкої медичної допомоги та повідомили на оперативну лінію 102.
Поліцейські оперативно встановили особу батька-водія.
Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.
Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
Досудове розслідування триває.
