Забув люльку з немовлям на даху авто, а коли рушив і вона впала - навіть не зупинився. Малюк травмувався, а "батько року" отримав підозру

Ексклюзив
12:37 • 20899 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 30993 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 33242 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 33490 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 42522 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 52971 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33315 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41286 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45107 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37308 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Популярнi новини
Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google6 вересня, 05:59 • 8940 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття6 вересня, 07:06 • 15572 перегляди
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів 6 вересня, 08:02 • 3910 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01 • 14917 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 6938 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 33246 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 36227 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 59539 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Майк Джонсон (політик)
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 41429 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 93572 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 39655 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 43898 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 44998 перегляди
Забув люльку з немовлям на даху авто, а коли рушив і вона впала - навіть не зупинився. Малюк травмувався, а "батько року" отримав підозру

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Львові 47-річний чоловік забув люльку з немовлям на даху Volkswagen Passat, розпочав рух, і люлька впала. Дитина отримала забої та інші тілесні ушкодження, батьку повідомили про підозру.

Забув люльку з немовлям на даху авто, а коли рушив і вона впала - навіть не зупинився. Малюк травмувався, а "батько року" отримав підозру

У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух - люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. У немовляти забої та інші тілесні ушкодження, батьку повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Деталі

Подія сталась 5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій у Львові.

Як встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяці, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього - та поїхав далі.

Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце карету швидкої медичної допомоги та повідомили на оперативну лінію 102.

Поліцейські оперативно встановили особу батька-водія.

Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували06.09.25, 17:21 • 1124 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Україна
Львів