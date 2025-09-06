Забыл люльку с младенцем на крыше авто, а когда тронулся и она упала - даже не остановился. Малыш травмировался, а "отец года" получил подозрение
Во Львове 47-летний мужчина забыл люльку с младенцем на крыше Volkswagen Passat, начал движение, и люлька упала. Ребенок получил ушибы и другие телесные повреждения, отцу сообщили о подозрении.
Детали
Событие произошло 5 сентября около 15:45 на улице Казацкой во Львове.
Как установили правоохранители, 47-летний львовянин поставил люльку со своим малолетним сыном, которому еще не исполнилось полтора месяца, на крышу автомобиля Volkswagen Passat и, забыв об этом, начал движение. Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги, однако водитель не заметил этого - и поехал дальше.
Неравнодушные прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вызвали на место карету скорой медицинской помощи и сообщили на оперативную линию 102.
Полицейские оперативно установили личность отца-водителя.
Врачи диагностировали у младенца ушибы и другие телесные повреждения.
Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Досудебное расследование продолжается.
