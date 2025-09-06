$41.350.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Забыл люльку с младенцем на крыше авто, а когда тронулся и она упала - даже не остановился. Малыш травмировался, а "отец года" получил подозрение

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Во Львове 47-летний мужчина забыл люльку с младенцем на крыше Volkswagen Passat, начал движение, и люлька упала. Ребенок получил ушибы и другие телесные повреждения, отцу сообщили о подозрении.

Забыл люльку с младенцем на крыше авто, а когда тронулся и она упала - даже не остановился. Малыш травмировался, а "отец года" получил подозрение

Во Львове мужчина забыл люльку с младенцем на крыше автомобиля и начал движение - люлька упала на обочину, в результате чего ребенок получил телесные повреждения. У младенца ушибы и другие телесные повреждения, отцу сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали

Событие произошло 5 сентября около 15:45 на улице Казацкой во Львове.

Как установили правоохранители, 47-летний львовянин поставил люльку со своим малолетним сыном, которому еще не исполнилось полтора месяца, на крышу автомобиля Volkswagen Passat и, забыв об этом, начал движение. Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги, однако водитель не заметил этого - и поехал дальше.

Неравнодушные прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вызвали на место карету скорой медицинской помощи и сообщили на оперативную линию 102.

Полицейские оперативно установили личность отца-водителя.

Врачи диагностировали у младенца ушибы и другие телесные повреждения.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается.

