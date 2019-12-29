Забудовники з цього року припинятимуть сплату пайових внесків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Відповідно до Закону № 132 - IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" з 2020 року забудовники поступово припиняють сплату пайових внесків, повідомляє УНН.
Скасовується пайовий внесок при будівництві.
Договори про сплату пайового внеску, укладені до 1 січня 2020 року, залишаються дійсними і продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.
Впродовж 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці в населеному пункті повинні перераховувати до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (тобто впродовж 2020 року діятиме перехідний період, а остаточно внесок буде скасований з 2021 року). При цьому розмір пайової участі складає (якщо менший розмір не встановлений рішенням органу місцевого самоврядування, діючим на день набуття чинності Закону):
- для нежитлових будівель та споруд - 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;
- для житлових будинків - 2 % вартості будівництва об'єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.