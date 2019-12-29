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НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
13:35 • 607 просмотра

НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 14686 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 128066 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 133677 просмотра

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Застройщики с этого года прекращают уплату паевых взносов

Застройщики с этого года прекращают уплату паевых взносов

Киев  •  УНН

 • 14128 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В соответствии с Законом № 132 - IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" с 2020 года застройщики постепенно прекращают уплату паевых взносов, сообщает УНН.

Отменяется паевой взнос при строительстве.

Договоры об уплате паевого взноса, заключенные до 1 января 2020 года, остаются действительными и продолжают свое действие до момента их полного исполнения.

В течение 2020 заказчики строительства на земельном участке в населенном пункте должны перечислять в соответствующий местный бюджет средства для создания и развития инфраструктуры населенного пункта (то есть в течение 2020 будет действовать переходный период, а окончательно вклад будет отменен с 2021). При этом размер долевого участия составляет (если меньший размер не установлен решением органа местного самоуправления, действующим на день вступления в силу Закона):

- для нежилых зданий и сооружений - 4% общей сметной стоимости строительства объекта;

- для жилых домов - 2% стоимости строительства объекта рассчитывается в соответствии с основными показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

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