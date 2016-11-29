Забудовника з Івано-Франківська зобов’язали сплатити до бюджету міста понад мільйон грн
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 29 листопада. УНН. Івано-Франківська місцева прокуратура через суд зобов’язала суб’єкта господарювання сплатити до бюджету 1 млн 161 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
Так, збудувавши будинок в обласному центрі, товариство мало сплатити зазначену суму на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, але умов договору не виконало.
У зв’язку з цим прокуратура звернулась до суду з вимогою стягнути кошти. Рішенням суду позивну заяву прокуратури задоволено в повному обсязі.