Забудовника з Івано-Франківська зобов’язали сплатити до бюджету міста понад мільйон грн

Так, збудувавши будинок в обласному центрі, товариство мало сплатити зазначену суму на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, але умов договору не виконало.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась до суду з вимогою стягнути кошти. Рішенням суду позивну заяву прокуратури задоволено в повному обсязі.