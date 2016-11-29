Застройщика из Ивано-Франковска обязали уплатить в бюджет города более миллиона гривен
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ивано-Франковская городская прокуратура через суд обязала предприятие уплатить в бюджет 1 млн 161 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
Так, построив дом в областном центре, общество должно было уплатить указанную сумму на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города, но условий договора не выполнило.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать средства. Решением суда исковое заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме.