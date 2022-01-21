Забудовник намагався незаконно демонтувати будівлю старої синагоги в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА. 21 січня. УНН. В Одесі забудовник намагався незаконно демонтувати будівлю колишньої Новобазарної синагоги, яка розташована у центрі міста – на вулиці Ольгіївській. Про це повідомив начальник державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв, повідомляє УНН.
За його словами, роботи велися незаконно, оскільки у забудовника відсутні необхідні дозволи. Будівельники встигли розібрати несучі конструкції, проте роботи було зупинено.
“Під час огляду власник об’єкта або його уповноважена особа були відсутні, роботи зупинили, про що складено відповідний акт”, — сказав Авдєєв.
За словами Авдєєва, розпочалася позапланова перевірка за фактом самовільного виконання підготовчих робіт. Наразі об’єкт закрито, доступ до нього обмежений.
Будинок Новобазарної синагоги було збудовано 1894 року. У 1991 році “Будинок Новобазарної синагоги” був прийнятий під охорону держави як пам’ятник архітектури місцевого значення, проте пізніше втратив цей статус у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760. У 2009 році у будівлі сталася сильна пожежа.