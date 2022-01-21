Застройщик пытался незаконно демонтировать здание старой синагоги в Одессе
Киев • УНН
Одесса. 21 Января. УНН.В Одессе застройщик пытался незаконно демонтировать здание бывшей Новобазарной синагоги, которая расположена в центре города - на улице Ольгиевской. Об этом сообщил начальник государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев, сообщаетУНН.
По его словам, работы велись незаконно, поскольку у застройщика отсутствуют необходимые разрешения. Строители успели разобрать несущие конструкции, однако работы были остановлены.
“Во время осмотра собственник объекта или его уполномоченное лицо отсутствовали, работы остановили, о чем составлен соответствующий акт”, — сказал Авдеев.
По словам Авдеева, началась внеплановая проверка по факту самовольного выполнения подготовительных работ. Сейчас объект закрыт, доступ к нему ограничен.
Дом Новобазарной синагоги был построен в 1894 году. В 1991 году “Дом Новобазарної синагоги” был принят под охрану государства как памятник архитектуры местного значения, однако позднее утратил этот статус в связи с несоответствием критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от27.12.2001№ 1760. В 2009 году в здании произошел сильный пожар.