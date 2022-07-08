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Заборона стягнення боргів за кредитами з військових: Рада зробила перший крок

Заборона стягнення боргів за кредитами з військових: Рада зробила перший крок

Київ • УНН

 • 118741 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який захистить учасників бойових дій від колекторів. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Цитата

"Мова про законопроєкт №7414, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, йдеться, зокрема, про військових Збройних Сил України та інших утворених військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Держслужби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов'язок за межами України.

"Крім того, запропоновані зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей; військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України", - повідомила Шуляк.

Доповнення

Податковий комітет ВР підтримав законопроект про заборону стягнення боргів за кредитами з військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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