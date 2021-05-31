Заборона на імпорт і інвестиції: посли ЄС 9 червня на рік продовжать "кримські" санкції проти Росії - журналіст

Цитата

“Посли ЄС продовжать заборону на інвестиції в Крим на один рік 9 червня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Обмежувальні заходи Євросоюзу включають заборону на імпорт товарів з Криму в країни блоку. Також заборонені інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги на півострові. Крім того, під обмеження потрапляє експорт деяких товарів і технологій для кримських компаній. ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією.

Що було раніше

На початку березня Рада Європейського союзу офіційно продовжила санкції проти втікача колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.



Доповнення

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів відносно Росії з березня 2014 року в відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Крім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з включеним РФ Кримом і Севастополем.

Крім того, в березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.