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Запрет на импорт и инвестиции: послы ЕС 9 июня на год продлят "крымские" санкции против России - журналист

Киев • УНН

 • 15816 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Послы ЕС 9 июня на год продлят пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией полуострова Крым и города Севастополь. Об этом сообщил в Twitter корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.

Запрет на импорт и инвестиции: послы ЕС 9 июня на год продлят "крымские" санкции против России - журналист

Цитата

“Послы ЕС продлят запрет на инвестиции в Крым на один год 9 июня”, — говорится в сообщении.

Детали

Ограничительные меры Евросоюза включают запрет на импорт товаров из Крыма в страны блока. Также запрещены инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на полуострове. Кроме того, под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний. ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Что было ранее

В начале марта Совет Европейского союза официально продлил санкции против беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Дополнение

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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