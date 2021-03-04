ЄС офіційно продовжив санкції проти оточення Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Рада Європейського союзу сьогодні офіційно продовжила санкції проти втікача колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ради, передає УНН.
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"Сьогодні Рада постановила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, існуюче заморожування активів проти 7 осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України або зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України. Запобіжні заходи щодо однієї людини продовжені до 6 вересня 2021 року, а щодо двох не продовжено", - йдеться в заяві.
Деталі
Відзначимо, що напередодні ЗМІ повідомили, що ЄС вивів з-під санкцій ексглаву НБУ Сергія Арбузова і ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Спочатку санкції були введеніу в березні 2014 року і з тих пір продовжувалися щорічно.
Що було раніше
Ще в лютому ЗМІ повідомляли, що в Європейському Союзі розглядають можливість зняти санкції щодо декількох представників оточення Віктора Януковича, які могли бути причетні до нецільового використання українських державних коштів.
Тоді кілька дипломатів ЄС, за повідомленнями, розповідали, що в списку санкцій є "низка "слабких справ", які можуть бути оскаржені в суді Європейського Союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.
Нагадаємо, у 2020 році з-під санкцій ЄС вивели колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Доповнення
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів відносно Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Крім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем.
Крім того, в березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.