"Заблукав": під Авдіївкою правоохоронці разом із військовими затримали російського окупанта

Правоохоронці разом з військовими затримали російського окупанта посеред вулиці під Авдіївкою Донецької області. Загарбник був поранений і заблукав. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.

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Як зазначається, поліцейські "білі янголи" та військові прямували на порятунок пораненого цивільного коли побачили на вулиці чоловіка в російському однострої.

Виявилось, що окупант родом з Татарстану і був засудженим в росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Загарбнику з позивним "Мєлкій" пообіцяли амністію якщо він візьме участь у війні проти України.

Окупанти воював у штрафному підрозділі "Шторм-Z", а завданням було забрати з поля бою своїх поранених. Проте потрапив під вогонь ЗСУ, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику надали медичну допомогу та доставили до спільної групи Нацполіції та СБУ з розслідування воєнних злочинів.

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