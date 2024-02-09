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"Заблукав": під Авдіївкою правоохоронці разом із військовими затримали російського окупанта

"Заблукав": під Авдіївкою правоохоронці разом із військовими затримали російського окупанта

Київ • УНН

 • 26387 перегляди

Пораненого російського солдата з Татарстану, який загубився, затримали українські правоохоронці та військові поблизу Авдіївки.

Правоохоронці разом з військовими затримали російського окупанта посеред вулиці під Авдіївкою Донецької області. Загарбник був поранений і заблукав. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію. 

Деталі 

Як зазначається, поліцейські "білі янголи" та військові прямували на порятунок пораненого цивільного коли побачили на вулиці чоловіка в російському однострої. 

Виявилось, що окупант родом з Татарстану і був засудженим в росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Загарбнику з позивним "Мєлкій"  пообіцяли амністію якщо він візьме участь у війні проти України. 

Окупанти воював у штрафному підрозділі "Шторм-Z", а завданням було забрати з поля бою своїх поранених. Проте потрапив під вогонь ЗСУ, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику надали медичну допомогу та доставили до спільної групи Нацполіції та СБУ з розслідування воєнних злочинів.

Окупанти на околицях Авдіївки, але Сили оборони їх стримують - Барабаш09.02.24, 10:49 • 21858 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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