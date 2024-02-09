"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта

Правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта посреди улицы под Авдеевкой Донецкой области. Захватчик был ранен и заблудился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как отмечается, полицейские "белые ангелы" и военные направлялись на спасение раненого гражданского когда увидели на улице мужчину в российской форме.

Оказалось, что оккупант родом из Татарстана и был осужденным в России за нанесение тяжких телесных повреждений. Захватчику с позывным "Мелкий" пообещали амнистию если он примет участие в войне против Украины.

Оккупанты воевал в штрафном подразделении "Шторм-Z", а задачей было забрать с поля боя своих раненых. Однако попал под огонь ВСУ, был ранен, потерял ориентацию и заблудился.

Захватчику оказали медицинскую помощь и доставили в совместную группу Нацполиции и СБУ по расследованию военных преступлений.

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