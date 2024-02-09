"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  138823 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  172979 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  164309 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  161124 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  187863 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  191721 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  203134 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  245624 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  261358 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235214 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта

Раненого российского солдата из Татарстана, который потерялся, задержали украинские правоохранители и военные вблизи Авдеевки.

Война •   •  16070 просмотра
"Заблудился": под Авдеевкой правоохранители вместе с военными задержали российского оккупанта

Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС

Парламент Словакии одобрил закрытие антикоррупционного ведомства страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС.

Новости Мира •   •  12741 просмотра
Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС

На Таврическом направлении враг активизировал применение дронов - Тарнавский

На этой неделе российские войска увеличили количество атак беспилотников на Таврическом направлении.

Война •   •  14266 просмотра
На Таврическом направлении враг активизировал применение дронов - Тарнавский

Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины

Министерство обороны работает над усилением киберзащиты и информационной безопасности Украины путем исправления пробелов в законодательстве, создания Оперативного центра кибербезопасности и привлечения ресурсов международной ИТ-коалиции из 12 стран.

Война •   •  12731 просмотра
Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины

Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер

Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.

Общество •   •  11785 просмотра
Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер

Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после российского обстрела

Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после того, как российский снаряд попал в инфраструктурный объект в Херсонском районе.

Общество •   •  15736 просмотра
Теплоснабжение Херсона обеспечено на 89% после российского обстрела

Польские фермеры возобновили блокаду на трех пунктах пропуска: пограничники предупреждают о задержках движения

Польские фермеры начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, препятствуя движению транспорта.

Общество •   •  14748 просмотра
Польские фермеры возобновили блокаду на трех пунктах пропуска: пограничники предупреждают о задержках движения

На Таврическом враг пытался атаковать Силы обороны отравляющими веществами около 10 раз в течение недели

В течение недели противник около 10 раз пытался осуществить химические атаки на Таврическом направлении, используя отравляющие вещества с БПЛА, а также значительно активизировал использование беспилотников-камикадзе.

Война •   •  13883 просмотра
На Таврическом враг пытался атаковать Силы обороны отравляющими веществами около 10 раз в течение недели

"Нам нужна эта поддержка еще вчера": посол Украины в США предупредила о нехватке ракет

Посол Украины в США заявила, что в Украине заканчивается оборудование, такое как ракеты и перехватчики, но она надеется, что американские законодатели выйдут из тупика и предоставят больше помощи.

Война •   •  19037 просмотра
"Нам нужна эта поддержка еще вчера": посол Украины в США предупредила о нехватке ракет

Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года, чтобы позволить им продолжать работать в стране без ограничений еще один год.

Общество •   •  15472 просмотра
Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев