Забезпечуватиме ЗСУ харчуванням: Умєров призначив Жумаділова гендиректором Державного оператора тилу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення досвідченого менеджера Арсена Жумаділова гендиректором Державного оператора тилу, передає УНН.
Цитата
"30 жовтня Міністр оборони України Рустем Умєров підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором ДП «Державний оператор тилу», - повідомив під час брифінгу в Military Media Centre заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Деталі
Арсен Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки і офіційно став на посаду. Перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ – харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року.
Щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність, лишилося, щоб Кабінет Міністрів підтримав дві постанови, запропоновані Міністерством оборони.
«Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%», – сказав Дмитро Кліменков.
Додамо
Наразі їжу для ЗСУ Міністерство оборони тимчасово закуповує за новими правилами. Вони будуть діяти на перехідний період, поки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов’язки для забезпечення потреб Збройних Сил України.