Будет обеспечивать ВСУ питанием: Умеров назначил Жумадилова гендиректором Государственного оператора тыла
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о назначении опытного менеджера Арсена Жумадилова гендиректором Государственного оператора тыла, передает УНН.
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"30 октября Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал контракт и приказ о назначении Арсена Жумадилова гендиректором ГП «Государственный оператор тыла», - сообщил во время брифинга в Military Media Centre заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Детали
Арсен Жумадилов прошел все необходимые проверки и официально вступил в должность. Первое направление, по которому Государственный оператор тыла будет обеспечивать ВСУ – питание. Проведение закупок запланировано на декабрь. Первые поставки ожидаются во втором квартале 2024 года.
Чтобы предприятие юридически заработало на полную мощность, осталось, чтобы Кабинет министров поддержал два постановления, предложенные Министерством обороны.
«Что касается одного постановления, то мы уже ожидаем положительного решения. Второе постановление, я ожидаю, будет принято до 15 ноября. И тогда Государственный оператор тыла заработает на 100%», – сказал Дмитрий Клименков.
Добавим
Сейчас еду для ВСУ Министерство обороны временно закупает по новым правилам. Они будут действовать на переходный период, пока Государственный оператор тыла возьмет на себя все обязанности для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.