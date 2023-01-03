Забезпечать інтернет на 10-12 годин після відключень світла: провайдерам передали 172 батареї SBL
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Таким чином тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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«Передали провайдерам 172 батареї SBL. Вони допоможуть підтримувати мережі, поки немає живлення. Так десятки тисяч людей зможуть користуватися інтернетом», - написав Федоров.
За його словами, найскладніша ситуація з інтернетом зараз у Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.
«Тому більшість батарей передали саме туди. Загалом їх отримали 29 провайдерів з кожної області України. Команда Мінцифри продовжує вести перемовини з міжнародними організаціями, щоб Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку, коли зникає електроенергія», - повідомив Федоров.
В Мінцифрі зазначають, що тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла.
Доповнення
Київ знову на графіках відключення електроенергії, їх повертають з 14 години.
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби.