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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Обеспечат интернет на 10-12 часов после отключений света: провайдерам передали 172 батареи SBL

Киев • УНН

 • 694463 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Минцифра совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL. Таким образом тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 часов после отключений света. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Обеспечат интернет на 10-12 часов после отключений света: провайдерам передали 172 батареи SBL

Цитата

«Передали провайдерам 172 батареи SBL. Они помогут поддерживать сети, пока нет питания. Так десятки тысяч людей смогут пользоваться интернетом», - написал Федоров.

По его словам, самая сложная ситуация с интернетом сейчас в Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

«Поэтому большинство батарей передали именно туда. Всего их получили 29 провайдеров из каждой области Украины. Команда Минцифры продолжает вести переговоры с международными организациями, чтобы Украина получила больше оборудования, которое позволит гражданам оставаться на связи, когда исчезает электроэнергия», - сообщил Федоров.

В Минцифре отмечают, что тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 часов после отключений света.

Дополнение

Киев снова на графиках отключения электроэнергии, их возвращают с 14 часов.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме во все области доведены лимиты потребления на вторую половину суток.

Украинские Национальные Новости

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