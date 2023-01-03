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Тепла погода дозволила не застосовувати обмеження в електропостачанні, на вечір можливі зміни - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Електростанції виробляють достатьно електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Тепла погода дозволила не застосовувати обмеження в електропостачанні, на вечір можливі зміни - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються", - повідомили у компанії.

Водночас, вказують у НЕК, "на вечір прогнозується поступове зростання споживання". "Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В Укренерго повідомили при цьому, що ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. "На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - зазначили у компанії.

Українців при цьому закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово.

"Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов відновлювати пошкоджене", - наголосили у компанії.

Доповнення

В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні сьогодні буде відносно помірною. Температура вдень 7-12°, місцями туман.

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