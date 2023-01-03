Синоптики розповіли про погоду в Україні на 3 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні сьогодні буде відносно помірною. Температура вдень 7-12°, місцями туман, пише УНН.
Прогноз погоди по території України на 3 січня
Без опадів.
Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
На Київщині сьогодні
Без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.