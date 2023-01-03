Синоптики розповіли про погоду в Україні на 3 січня

Прогноз погоди по території України на 3 січня

Без опадів.

Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині сьогодні

Без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.