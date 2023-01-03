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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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16:00 • 44074 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Синоптики розповіли про погоду в Україні на 3 січня

Київ • УНН

 • 597738 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні сьогодні буде відносно помірною. Температура вдень 7-12°, місцями туман, пише УНН.

Синоптики розповіли про погоду в Україні на 3 січня

Прогноз погоди по території України на 3 січня

Без опадів.
Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині сьогодні

Без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

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