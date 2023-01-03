Синоптики рассказали о погоде в Украине на 3 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине сегодня будет относительно умеренной. Температура днем 7-12°, местами туман, пишет УНН.
Прогноз погоды по территории Украины на 3 января.
Без осадков.
Ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.
В Киевской области сегодня
Без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.