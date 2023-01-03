Теплая погода позволила не применять ограничения в электроснабжении, на вечер возможны изменения - Укрэнерго

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"По состоянию на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме этого, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14:00 не применяются", - сообщили в компании.

В то же время, указывают в НЭК, "на вечер прогнозируется постепенный рост потребления". "Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления к областям на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Детали

В Укрэнерго сообщили при этом, что враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. "К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - отметили в компании.

Украинцев при этом призывали разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

"Мы не забываем о целях врага лишить украинцев света и готовы противодействовать этому и при любых условиях восстанавливать поврежденное", - подчеркнули в компании.

Дополнение

В Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине сегодня будет относительно умеренной. Температура днем 7-12°, местами туман.