Київ повертають на графіки відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Київ знову на графіках відключення електроенергії, їх повертають з 14 години, повідомили в ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
Цитата
"З 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків", - повідомили у компанії.
Деталі
Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян, зазначили енергетики.
Проте, як зауважується, "економіка повинна працювати і споживання промисловістю зростає". Відповідно збільшується навантаження на енергосистему.
"Тому сьогодні з 14:00 в Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі", - підсумували в ДТЕК.
Доповнення
Електростанції виробляють достатьно електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби.