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Київ повертають на графіки відключення світла - ДТЕК

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Київ знову на графіках відключення електроенергії, їх повертають з 14 години, повідомили в ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.

Київ повертають на графіки відключення світла - ДТЕК

Цитата

"З 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків", - повідомили у компанії.

Деталі

Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян, зазначили  енергетики.

Проте, як зауважується, "економіка повинна працювати і споживання промисловістю зростає". Відповідно збільшується навантаження на енергосистему.

"Тому сьогодні з 14:00 в Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі", - підсумували в ДТЕК.

Доповнення

Електростанції виробляють достатьно електроенергії для покриття навантаження у першій половині доби, завдяки теплій погоді, обмеження споживання до 14 години не застосовуються. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання на другу половину доби.

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