Киев возвращают на графики отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Киев снова на графиках отключения электроэнергии, их возвращают с 14 часов, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
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"С 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам", - сообщили в компании.
Детали
Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили на праздники минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, отметили энергетики.
Однако, как отмечается, "экономика должна работать и потребление промышленностью растет". Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему.
"Поэтому сегодня с 14:00 в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме", - подытожили в ДТЭК.
Дополнение
Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.