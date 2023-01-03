Киев возвращают на графики отключения света - ДТЭК

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"С 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам", - сообщили в компании.

Детали

Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили на праздники минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, отметили энергетики.

Однако, как отмечается, "экономика должна работать и потребление промышленностью растет". Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему.

"Поэтому сегодня с 14:00 в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме", - подытожили в ДТЭК.

Дополнение

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки в первой половине суток, благодаря теплой погоде, ограничения потребления до 14 часов не применяются. Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления на вторую половину суток.