За тижні правління Афганістаном таліби звели нанівець 20-річні успіхи в області прав людини - доповідь

Деталі

Оприлюднений звіт у вівторок, 21 вересня, у Берліні заснований на інтерв’ю з постраждалими, а також аналізі фотографій, відео, супутникових знімків і повідомлень ЗМІ за період після приходу талібів до влади в середині серпня.

У ньому зазначено, що правозахисні організації звинувачують радикальний ісламістський рух “Талібан” в серйозних порушеннях прав людини в Афганістані. Незважаючи на заперечення ісламістів, правозахисники задокументували численні злочини, такі як цілеспрямовані вбивства мирних жителів, а також посилених обмежень для жінок, і репресій щодо ЗМІ та громадянського суспільства.

Організації закликали Раду ООН з прав людини документувати докази злочинів проти міжнародного права в Афганістані.

Цитата

“Ми вже спостерігаємо хвилю порушень прав людини, актів відплати, обмежень для жінок, придушень протестів та репресій щодо ЗМІ та громадянського суспільства”, — заявила заступник Amnesty International Дінушіка Діссанаяке.

Заступник генерального секретаря німецького відділення Amnesty International Юлія Духро виступила з вимогою до уряду Німеччини докласти максимум зусиль для сприяння в евакуації громадян. Там зазначили, що німецьким посольствам в країнах, які межують з Афганістаном, необхідно максимально швидко надавати візи, з тим щоб звідти можна було евакуювати людей.

Додамо

Тим часом, Україна продовжує брати участь в евакуації громадян з Афганістану. Джерело УНН повідомляло, що в Кабул прибув ще один літак з України для евакуації громадян.



Україна до 31 серпня організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану більше 650 осіб.



МЗС повідомляв, що Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня.



Контекст

15 серпня бойовики руху “Талібан” без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.