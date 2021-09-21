За недели правления Афганистаном талибы свели на нет 20-летние успехи в области прав человека - доклад
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. За несколько недель правления в Афганистане талибы свели на нет успехи, достигнутые в стране в сфере соблюдения прав человека за 20 лет. Об этом стало известно из доклада правозащитных организаций Amnesty International, Международной федерации за права человека (FIDH) и международного объединением неправительственных организаций “Всемирная организация против пыток” (OMCT), передает УНН.
Детали
Обнародованный отчет во вторник, 21 сентября, в Берлине основан на интервью с пострадавшими, а также анализе фотографий, видео, спутниковых снимков и сообщений СМИ за период после прихода талибов к власти в середине августа.
В нем указано, что правозащитные организации обвиняют радикальное исламистское движение “Талибан” в серьезных нарушениях прав человека в Афганистане. Несмотря на отрицание исламистов, правозащитники задокументировали многочисленные преступления, такие как целенаправленные убийства мирных жителей, а также усиленных ограничений для женщин, и репрессий в отношении СМИ и гражданского общества.
Организации призвали Совет ООН по правам человека документировать доказательства преступлений против международного права в Афганистане.
Цитата
“Мы уже наблюдаем волну нарушений прав человека, актов возмездия, ограничений для женщин, подавлений протестов и репрессий в отношении СМИ и гражданского общества”, — заявила заместитель Amnesty International Динушика Диссанаяке.
Заместитель генерального секретаря германского отделения Amnesty International Юлия Духро выступила с требованием к правительству Германии приложить максимум усилий для содействия в эвакуации граждан. Там отметили, что немецким посольствам в граничащих с Афганистаном странах необходимо максимально быстро предоставлять визы, с тем чтобы оттуда можно было эвакуировать людей.
Добавим
Тем временем, Украина продолжает принимать участие в эвакуации граждан из Афганистана. Источник УНН сообщал, что в Кабул прибыл еще один самолет из Украины для эвакуации граждан.
Украина до 31 августа организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек.
МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа.
Контекст
15 августа боевики движения “Талибан” без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.
США вывели свои силы до определенного крайнего срока — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.