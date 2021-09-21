За недели правления Афганистаном талибы свели на нет 20-летние успехи в области прав человека - доклад

КИЕВ. 21 сентября. УНН. За несколько недель правления в Афганистане талибы свели на нет успехи, достигнутые в стране в сфере соблюдения прав человека за 20 лет. Об этом стало известно из доклада правозащитных организаций Amnesty International, Международной федерации за права человека (FIDH) и международного объединением неправительственных организаций “Всемирная организация против пыток” (OMCT), передает УНН.