За тиждень внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло 16 бойовиків, 22 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За минулий тиждень в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинуло 16 бойовиків, 22 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“І підтверджені бойові та небойові втрати противника за минулий тиждень. Загинуло 16 та поранено 22 окупанти. Ці втрати понесли всі з’єднання противника (це три так звані „полки“ та три „бригади“) що протистоять нашим військам у всіх „гарячих точках“ на фронті”, — сказав А.Лисенко.
Крім того, за його словами, бойовики мають значні небойові втрати. Зокрема, самогубство скоїв начальник інженерної служби так званого “2-го корпусу” російсько-окупаційних військ Олег Жаріков, а рядового бойовика Грішина випадково підстрелили колеги.