За неделю в результате боевых действий на Донбассе погибли 16 боевиков, 22 ранены

"И подтверждены боевые и небоевые потери противника за прошедшую неделю. Погибли 16 и ранены 22 оккупанта. Эти потери понесли все соединения противника (это три так называемых "полка" и три "бригады"), противостоящие нашим войскам во всех "горячих точках" на фронте", - сказал А.Лысенко.

Кроме того, по его словам, боевики имеют значительные небоевые потери. В частности, самоубийство совершил начальник инженерной службы так называемого "2-го корпуса" российско-оккупационных войск Олег Жариков, а рядового боевика Гришина случайно подстрелили коллеги.