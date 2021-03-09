За тиждень у МВС виявили понад тисячу випадків COVID-19

Цитата

“За минулий тиждень на коронавірус захворіло 1130 працівників системи МВС. Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Івано-Франківській Закарпатській, Тернопільській областях та у м. Києві”, — повідомили у МВС.

Деталі

За даними МВС, всього з початку пандемії зафіксовано 37 392 правоохоронці, які захворіли, одужали — 36 428, померли — 134.

Довідково

В Україні станом на ранок 9 березня зафіксовано вже 1,41 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 березня, — 3,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу — понад 1,8 тисячі.



Варто також зазначити, що, за даними МОЗ, в дев’яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, до списку на вихідних додалася Тернопільська область.