За неделю в МВД обнаружили более тысячи случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В течение прошлой недели на коронавирусную болезнь в системе Министерства внутренних дел заболело 1130 работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
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“За прошедшую неделю на коронавирус заболело 1130 работников системы МВД. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Ивано-Франковской Закарпатской, Тернопольской областях и в г. Киеве”, — сообщили в МВД.
Детали
По данным МВД, всего с начала пандемии зафиксировано 37 392 правоохранителя, заболевших выздоровели — 36 428, умерло — 134.
Справка
В Украине по состоянию на утро 9 марта зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, — 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки — более 1,8 тысячи.
Стоит также отметить, что, по данным Минздрава, в девяти регионах Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19 в список на выходных добавилась Тернопольская область.