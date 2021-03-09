В Україні вже 1,41 млн випадків COVID-19, за добу - 3 261

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,41 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 березня, - 3,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу - понад 1,8 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.