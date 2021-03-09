В Україні вже 1,41 млн випадків COVID-19, за добу - 3 261
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,41 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 березня, - 3,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу - понад 1,8 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 837 осіб;
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- летальних випадків – 76;
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- одужало – 975 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 410 061 особа;
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- одужало – 1 199 229 осіб;
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- летальних випадків – 27 204;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в місті Київ (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 201 випадок;
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- Вінницька область – 460 випадків;
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- Волинська область – 62 випадки;
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- Дніпропетровська область – 151 випадок;
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- Донецька область – 23 випадки;
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- Житомирська область – 71 випадок;
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- Закарпатська область – 195 випадків;
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- Запорізька область – 13 випадків;
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- Івано-Франківська область – 433 випадки;
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- Київська область – 162 випадки;
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- Кіровоградська область – 5 випадків;
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- Луганська область – 14 випадків;
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- Львівська область – 351 випадок;
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- Миколаївська область – 151 випадок;
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- Одеська область – 63 випадки;
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- Полтавська область – 7 випадків;
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- Рівненська область – 53 випадки;
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- Сумська область – 69 випадків;
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- Тернопільська область – 97 випадків;
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- Харківська область – 196 випадків;
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- Херсонська область – 2 випадки;
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- Хмельницька область – 8 випадків;
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- Черкаська область – 28 випадків;
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- Чернівецька область – 409 випадків;
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- Чернігівська область – 37 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".