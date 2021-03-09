В Украине уже 1,41 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 261

"3261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 9 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1837 человек;



летальных исходов - 76;



выздоровели - 975 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3432).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 410 061 человек;



выздоровели - 1 199 229 человек;



летальных исходов - 27 204;



проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 160 детей и 54 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 201 случай;



Винницкая область - 460 случаев;



Волынская область - 62 случая;



Днепропетровская область - 151 случай;



Донецкая область - 23 случая;



Житомирская область - 71 случай;



Закарпатская область - 195 случаев;



Запорожская область - 13 случаев;



Ивано-Франковская область - 433 случая;



Киевская область - 162 случая;



Кировоградская область - 5 случаев;



Луганская область - 14 случаев;



Львовская область - 351 случай;



Николаевская область - 151 случай;



Одесская область - 63 случая;



Полтавская область - 7 случаев;



Ровенская область - 53 случая;



Сумская область - 69 случаев;



Тернопольская область - 97 случаев;



Харьковская область - 196 случаев;



Херсонская область - 2 случая;



Хмельницкая область - 8 случаев;



Черкасская область - 28 случаев;



Черновицкая область - 409 случаев;



Черниговская область - 37 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".