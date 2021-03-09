В Украине уже 1,41 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 261
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, - 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки - более 1,8 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"3261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 9 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1837 человек;
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- летальных исходов - 76;
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- выздоровели - 975 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 3432).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 410 061 человек;
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- выздоровели - 1 199 229 человек;
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- летальных исходов - 27 204;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 154 442.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 160 детей и 54 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- Киев - 201 случай;
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- Винницкая область - 460 случаев;
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- Волынская область - 62 случая;
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- Днепропетровская область - 151 случай;
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- Донецкая область - 23 случая;
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- Житомирская область - 71 случай;
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- Закарпатская область - 195 случаев;
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- Запорожская область - 13 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 433 случая;
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- Киевская область - 162 случая;
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- Кировоградская область - 5 случаев;
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- Луганская область - 14 случаев;
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- Львовская область - 351 случай;
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- Николаевская область - 151 случай;
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- Одесская область - 63 случая;
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- Полтавская область - 7 случаев;
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- Ровенская область - 53 случая;
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- Сумская область - 69 случаев;
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- Тернопольская область - 97 случаев;
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- Харьковская область - 196 случаев;
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- Херсонская область - 2 случая;
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- Хмельницкая область - 8 случаев;
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- Черкасская область - 28 случаев;
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- Черновицкая область - 409 случаев;
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- Черниговская область - 37 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".