За тиждень у Києві зробили 230 тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулого тижня жителям столиці було зроблено 230 експрес-тестів на коронавірусну інфекцію. Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“В столиці за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні у Києві два підтверджені випадки, пацієнти лікуються, їх стан стабільний. Всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам”, — сказав Кличко.
Він підкреслив, що експрес-тести робляться виключно за рекомендацією лікаря та виключно у медичних закладах.
Нагадаємо, за добу 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на новий коронавірус.