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За тиждень у Києві зробили 230 тестів на коронавірус

За тиждень у Києві зробили 230 тестів на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулого тижня жителям столиці було зроблено 230 експрес-тестів на коронавірусну інфекцію. Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“В столиці за минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні у Києві два підтверджені випадки, пацієнти лікуються, їх стан стабільний. Всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам”, — сказав Кличко.

Він підкреслив, що експрес-тести робляться виключно за рекомендацією лікаря та виключно у медичних закладах.

Нагадаємо, за добу 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на новий коронавірус.

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