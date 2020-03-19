За минулу добу до ЦГЗ надійшло 79 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За 18 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 підозр на новий коронавірус, протестовано 35 зразків і отримано 2 позитивні результати. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо", інформує УНН.
"Впродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.
Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено всього 16 випадків COVID-19.