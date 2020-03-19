За прошедшие сутки в ЦОЗ поступило 79 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на новый коронавирус, протестировано 35 образцов и получено 2 положительных результата. Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ "Коронавирус_инфо", информирует УНН.
"На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19", - говорится в сообщении.
Указано, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.
Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19.