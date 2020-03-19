За неделю в Киеве сделали 230 тестов на коронавирус

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109046 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111098 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109615 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102585 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106547 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106970 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131716 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130523 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191373 просмотра

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За неделю в Киеве сделали 230 тестов на коронавирус

За неделю в Киеве сделали 230 тестов на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 14578 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На прошлой неделе жителям столицы было сделано 230 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко в четверг на брифинге, передает корреспондент УНН.

"В столице за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодня в Киеве два подтвержденных случаях, пациенты лечатся, их состояние стабильное. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что экспресс-тесты делаются исключительно по рекомендации врача и исключительно в медицинских учреждениях.

Напомним, за сутки 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на новый коронавирус.

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