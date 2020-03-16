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За тиждень на воді в Україні загинули 12 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. За минулий тиждень - з 9 по 15 березня - на водоймах в Україні загинули 12 людей, пожежі забрали життя 31 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що за минулий тиждень ліквідовано 2 тис. 692 пожежі, врятовано на пожежах 38 осіб та не допущено знищення вогнем 541 будівлі і 38 одиниць техніки. "На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 230 тис. грн", - додали у ДСНС.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 247 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 795 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, продовжать пошук рибалок, що зникли у морі поблизу Бердянська.

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