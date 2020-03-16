За неделю на воде в Украине погибли 12 человек

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111088 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109605 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120307 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102577 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106540 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106965 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131715 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130522 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191362 просмотра

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За неделю на воде в Украине погибли 12 человек

За неделю на воде в Украине погибли 12 человек

Киев  •  УНН

 • 7633 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшую неделю - с 9 по 15 марта - на водоемах в Украине погибли 12 человек, пожары унесли жизни 31 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В течение недели на водных объектах погибло 12 человек", - говорится в сообщении.

Также указано, что за прошедшую неделю ликвидировано 2 тыс. 692 пожара, спасено на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 541 здания и 38 единиц техники. "На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 230 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 247 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 795 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Напомним, сегодня, 16 марта, продолжат поиск рыбаков, пропавших в море вблизи Бердянска.

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