За неделю на воде в Украине погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшую неделю - с 9 по 15 марта - на водоемах в Украине погибли 12 человек, пожары унесли жизни 31 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение недели на водных объектах погибло 12 человек", - говорится в сообщении.
Также указано, что за прошедшую неделю ликвидировано 2 тыс. 692 пожара, спасено на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 541 здания и 38 единиц техники. "На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 230 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 247 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 795 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Напомним, сегодня, 16 марта, продолжат поиск рыбаков, пропавших в море вблизи Бердянска.