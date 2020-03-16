Сьогодні продовжать пошук рибалок, що зникли поблизу Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запорізькій області зникли троє рибалок, що вийшли в Азовське море на дерев’яному баркасі. Внаслідок чого рятувальники шукають рибалок вже третій день. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
“14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі 3 рибалок, які у визначений час не вийшли на зв’язок та місце їх знаходження невідомо”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошукові роботи зниклих рибалок проводились протягом 14-15 березня. До пошуку були залучені плавзасоби та авіація ДСНС, але це результатів не дало.
“Всього обстежено понад 900 км2. До пошукових робіт було задіяно 2 катери Держприкордонслужби, 1 катер Державного морського рятувально-координаційного центру, 1 катер Збройних сил України та вертоліт ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники планують продовжити пошукові роботи сьогодні, 16 березня.
Нагадаємо, на Вінничині рятувальники дістали з дна річки тіло зниклого рибалки.