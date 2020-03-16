Сегодня продолжат поиск рыбаков, пропавших вблизи Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожской области исчезли трое рыбаков, вышедших в Азовское море на деревянном баркасе. В результате спасатели ищут рыбаков уже третий день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
“14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи г. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что поисковые работы пропавших рыбаков проводились в течение 14-15 марта. К поиску были привлечены плавсредства и авиация ГСЧС, но это результатов не дало.
“Всего обследовано более 900 км2. К поисковым работам были привлечены 2 катера Госпогранслужбы, 1 катер Государственного морского спасательно-координационного центра, 1 катер Вооруженных сил Украины и вертолет ГСЧС”, — говорится в сообщении.
Спасатели планируют продолжить поисковые работы сегодня, 16 марта.
Напомним, в Винницкой области спасатели достали со дна реки тело пропавшего рыбака.