Рятувальники продовжили пошуки рибалок, що зникли поблизу Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Запорізькій області зникли троє рибалок, що вийшли в Азовське море на дерев’яному баркасі. Внаслідок чого рятувальники шукають рибалок вже другий день. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
“14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі 3 рибалок, які у визначений час не вийшли на зв’язок та місце їх знаходження невідомо”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до пошукових робіт було задіяно 2 катери Держприкордонслужби та 1 катер Державного морського рятувально-координаційного центру.
“Пошуки результату не дали. 15 березня з 06 год. пошукові роботи відновлено, планується залучення вертольоту ДСНС”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві біля набережної виявили пакет із останками тіла людини.