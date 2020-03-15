Спасатели продолжили поиски рыбаков, пропавших вблизи Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Запорожской области исчезли трое рыбаков, вышедшие в Азовское море на деревянном баркасе. В результате спасатели ищут рыбаков уже второй день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
“14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи г. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбака, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к поисковым работам было задействовано 2 катера Госпогранслужбы и 1 катер Государственного морского спасательно-координационного центра.
“Поиски результата не дали. 15 марта с 6 час. поисковые работы восстановлены, планируется привлечение вертолета ГСЧС”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Киеве возле набережной обнаружили пакет с останками тела человека.