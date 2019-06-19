За скоєння розбійного нападу в Одесі затримано іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Одесі поліцейські затримали 35-річного громадянина іноземної держави, одного з двох зловмисників, що пограбували квартиру та поранили господаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.
"25-річний потерпілий звернувся до Суворовського відділу поліції. Встановлено, що зловмисники проникли до квартири на другому поверсі будинку, через балкон шляхом віджиму вікна. Заволодівши ювелірними виробами на суму понад 100 тисяч гривень та поранивши власника, невідомі, знову через вікно, залишили оселю", - вказано у повідомленні правоохоронців.
Як зазначається, поліцейські встановили особу та затримали одного з правопорушників - 35–річного громадянина іноземної держави, який раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Наразі поліцейськими проводяться заходи щодо розшуку його спільника.
"Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено то ізолятора тимчасового тримання, - цитує пресс-служба начальника Суворовського відділу поліції в м. Одесі Олександра Остроглядова.
Він також зауважив, що зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, 6 квітня за скоєння розбійного нападу у Харкові було затримано іноземця.