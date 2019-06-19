За скоєння розбійного нападу в Одесі затримано іноземця

КИЇВ. 19 червня. УНН. В Одесі поліцейські затримали 35-річного громадянина іноземної держави, одного з двох зловмисників, що пограбували квартиру та поранили господаря. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.