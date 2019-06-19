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За совершение разбойного нападения в Одессе задержан иностранец

Киев • УНН

 • 8273 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Одессе полицейские задержали 35-летнего гражданина иностранного государства, одного из двух злоумышленников, ограбивших квартиру и ранивших хозяина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

За совершение разбойного нападения в Одессе задержан иностранец

"25-летний пострадавший обратился в Суворовский отдел полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру на втором этаже дома, через балкон путем отжима окна. Завладев ювелирными изделиями на сумму более 100 000 гривен и ранив владельца, неизвестные, снова через окно, оставили дом", - указано в сообщении правоохранителей.

Как отмечается, полицейские установили личность и задержали одного из правонарушителей - 35-летнего гражданина иностранного государства, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления. Сейчас полицейскими проводятся мероприятия по розыску его сообщника.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен то изолятора временного содержания, - цитирует пресс-служба начальника Суворовского отдела полиции в Одессе Александра Остроглядова.

Он также отметил, что злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 6 апреля за совершение разбойного нападения в Харькове было задержано иностранца.

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