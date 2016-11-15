За розбійні напади в Суворовському районі Одеси чоловік проведе 9 років у тюрмі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Одесі чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі за вчинення розбійних нападів у Суворовському районі міста. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Установлено, що у квітні цього року засуджений, погрожуючи ножем, здійснив два розбійні напади на жінок. Крім того, зловживаючи довірою, він заволодів мобільним телефоном під виглядом його купівлі.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 187 та ч. 2 ст. 190 ККУ та засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.